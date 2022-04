Animation en famille au Domaine de Merval Brémontier-Merval, 6 juillet 2022, Brémontier-Merval.

Animation en famille au Domaine de Merval

2022-07-06 – 2022-07-06

Brémontier-Merval Seine-Maritime Brémontier-Merval

Venez visiter le verger, découvrir l’arbre au coeur du système, découvrir la production de pomme, la récolte, l’assemblage et la fabrication de jus de pomme. Il est également possible de visiter la distillerie et chai et voir le vieillissement du Calvados et du Pommeau (alchimie du bois). Dégustation des produits de la ferme et possibilité d’achats Visite adaptée pour les familles !

Gratuit

Inscription obligatoire auprès de François Juguet au 02.32.89.96.67.

+33 2 32 89 96 67

Brémontier-Merval

