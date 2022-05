Animation en famille au Domaine de Merval 2022

Animation en famille au Domaine de Merval 2022, 27 juillet 2022, . Animation en famille au Domaine de Merval 2022

2022-07-27 14:30:00 – 2022-07-27 17:00:00 Venez visiter le verger, découvrir l’arbre au coeur du système, découvrir la production de pomme, la récolte, l’assemblage et la fabrication de jus de pomme. Il est également possible de visiter la distillerie et chai et voir le vieillissement du… dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville