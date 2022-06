Animation en famille au Centre équestre de Serqueux 2022 Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Animation en famille au Centre équestre de Serqueux 2022 Forges-les-Eaux, 2 juillet 2022, Forges-les-Eaux.

1755 route de Compainville Forges-les-Eaux Seine-Maritime

2022-07-02 – 2022-07-02 Forges-les-Eaux

Seine-Maritime Animation à poney et à cheval : baby-poney… et balade pour cavaliers confirmées (pas pour les débutants). À partir de 18 mois.

Durée de l’activité : Au choix : un quart d’heure, une demi-heure, une heure ou une heure et demie.

Minimum 1 enfant par session. Inscription obligatoire auprès de Natacha Dechamps au 06.07.34.78.43. Forges-les-Eaux

Lieu Forges-les-Eaux Adresse 1755 route de Compainville

