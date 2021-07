Sommery Sommery Seine-Maritime, Sommery Animation en famille à l’Escargot du Mont Fossé Sommery Sommery Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sommery

Animation en famille à l’Escargot du Mont Fossé Sommery, 5 août 2021-5 août 2021, Sommery. Animation en famille à l’Escargot du Mont Fossé 2021-08-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-07

Sommery Seine-Maritime Sommery Découverte de l’escargot à travers une visite commentée avec des jeux en compagnie de Fabienne.

Age : à partir de 6 ans minimum

Durée de l’activité : 1h au minimum

Maximum 10 enfants par session.

Réservation obligatoire auprès de Fabienne Lamy. escargot.du.mont.fosse@hotmail.fr +33 2 35 90 19 41 Découverte de l’escargot à travers une visite commentée avec des jeux en compagnie de Fabienne.

Réservation obligatoire auprès de Fabienne Lamy. dernière mise à jour : 2021-03-15 par

