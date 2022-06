Animation en déambulation – Lous Yemes

Animation en déambulation – Lous Yemes, 22 juillet 2022, . Animation en déambulation – Lous Yemes



2022-07-22 21:00:00 – 2022-07-22 22:00:00 Le groupe folklorique « Lous Yemes » de Saubion. Animation musicale traditionnelle, danse et déambulation sur échasses. Gratuit. A 21h, en déambulation au Penon, entre le Forum et la place Castille à Seignosse Océan. Le groupe folklorique « Lous Yemes » de Saubion.

