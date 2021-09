Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Animation] Embarquez à bord de la Grande Roue ! Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[Animation] Embarquez à bord de la Grande Roue ! 2021-09-26 13:00:00 – 2021-09-26 23:00:00

Dieppe Seine-Maritime La Grande Roue de 32 mètres de haut et illuminée de 30 000 leds est de retour sur le quai Henri IV !

L’occasion de prendre de la hauteur et de découvrir la ville autrement ! L’attraction dispose de 2 nacelles spéciales : l’une est conçue pour accueillir une personne en fauteuil roulant et un accompagnant, elle est totalement dédicacée par le designer Pop Art Hambly !

L’autre est classée « VIP ». Cette cabine luxe confortable permet d’embarquer deux ou quatre personnes pour trente minutes. Le temps de déguster le champagne (ou une boisson sans alcool) compris dans le tarif spécial de 49 € pour 2 et 69 € pour 4. © Romain Levasseur · https://www.instagram.com/lesphotosderomain76 La Grande Roue de 32 mètres de haut et illuminée de 30 000 leds est de retour sur le quai Henri IV !

