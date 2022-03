Animation éleveur volaille Argoat LDC BRETAGNE Plancoët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plancoët

Animation éleveur volaille Argoat LDC BRETAGNE, 17 juin 2022, Plancoët. Animation éleveur volaille Argoat

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à LDC BRETAGNE

Animation les Eleveurs d’Argoat en magasin, mise en avant des produits Argoat (poulet , découpes) dans un bac , mise à disposition de plv; Commande minimum pour le weekend

Sur réservation à Anthony Bricaud 0607635437

Présence d un éleveur de volaille Argoat LDC BRETAGNE 22130 Plancoët Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plancoët Autres Lieu LDC BRETAGNE Adresse 22130 Ville Plancoët lieuville LDC BRETAGNE Plancoët Departement Côtes-d'Armor

LDC BRETAGNE Plancoët Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plancoet/

Animation éleveur volaille Argoat LDC BRETAGNE 2022-06-17 was last modified: by Animation éleveur volaille Argoat LDC BRETAGNE LDC BRETAGNE 17 juin 2022 LDC BRETAGNE Plancoët Plancoët

Plancoët Côtes-d'Armor