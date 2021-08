Vallet Château du cléray Loire-Atlantique, Vallet Animation élagage Château du cléray Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Explication du métier d’élagueur par une société professionnelle. Démonstration et sensibilisation au métier et au matériel utilisé

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

