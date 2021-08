Pierre-Buffière Villa gallo-romaine Haute-Vienne, Pierre-Buffière Animation « Ecriture et Jeux gallo-romains » Villa gallo-romaine Pierre-Buffière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Villa gallo-romaine, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit.

Activités ludiques pour petits et grands: atelier d’écriture, jeux gallo-romains. Villa gallo-romaine Villa d’Antone, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière Haute-Vienne

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

