[Animation] Ecoflash Saint-Nicolas-d'Aliermont

Saint-Nicolas-d'Aliermont

[Animation] Ecoflash Saint-Nicolas-d'Aliermont
2022-06-25

2022-06-25 – 2022-06-25

Au programme :

– 15h : Spectacle Kompenss’Tondû ; une conférence spectaculée où la sciences est mise en scène. En partant à la découverte de Darwin, en se plongeant dans les forêts tropicales ou les prairies, on découvre que la biodiversité n’est pas une question aussi simple qu’il n’y paraît.

– 16h30 : Parlons des papillons. Viens découvrir le monde des papillons à travers un atelier présenté par Arnaud Maruite.

– 17h30 : Jeu avec Ecoflash. Viens t’amuser avec nous et tente de gagner un cadeau !

– 18h : Clôture en musique. Rejoins Ecoflash sur le dancefloor !

+33 2 35 85 80 11

Saint-Nicolas-d'Aliermont

