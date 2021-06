ANIMATION ECO-TOURISME « SECRETS DE COQUILLAGES » Balaruc-les-Bains, 13 août 2021-13 août 2021, Balaruc-les-Bains.

ANIMATION ECO-TOURISME « SECRETS DE COQUILLAGES » 2021-08-13 09:30:00 – 2021-08-13 11:30:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Partez à la chasse aux trésors de la plage de Balaruc. Avec l’animateur, vous apprendrez à reconnaître les coquillages, mais aussi beaucoup d’autres espèces… !

Puis, les pieds dans l’eau et une épuisette à la main, vous partirez à la découverte des trésors de la lagune de Thau. Au fil des observations et des anecdotes de l’animateur, vous apprendrez

à connaître le monde de la vie lagunaire. Un moment de découverte qui enchantera petits et grands.

RDV : Poste de secours / Promenade des Bains

20 personnes maximum. A partir de 4 ans. Les enfants doivent être sous la surveillance des parents les pieds dans l’eau.

Participation : Inscription préalable obligatoire : Office de Tourisme.

Recommandations : Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau, un couvre chef, une bouteille d’eau, de la crème solaire.

À partir de la collecte de laisses découvrez les richesses qui se cachent dans la lagune de Thau.

À partir de la collecte de laisses découvrez les richesses qui se cachent dans la lagune de Thau.

Partez à la chasse aux trésors de la plage de Balaruc. Avec l’animateur, vous apprendrez à reconnaître les coquillages, mais aussi beaucoup d’autres espèces… !

Puis, les pieds dans l’eau et une épuisette à la main, vous partirez à la découverte des trésors de la lagune de Thau. Au fil des observations et des anecdotes de l’animateur, vous apprendrez

à connaître le monde de la vie lagunaire. Un moment de découverte qui enchantera petits et grands.

RDV : Poste de secours / Promenade des Bains

20 personnes maximum. A partir de 4 ans. Les enfants doivent être sous la surveillance des parents les pieds dans l’eau.

Participation : Inscription préalable obligatoire : Office de Tourisme.

Recommandations : Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau, un couvre chef, une bouteille d’eau, de la crème solaire.