ANIMATION « D’UNE VAGUE À L’AUTRE » Orée d’Anjou, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Orée d'Anjou.

ANIMATION « D’UNE VAGUE À L’AUTRE » 2021-07-21 – 2021-07-21 LIRÉ Château de la turmelière

Orée d’Anjou 49270

En partenariat avec le Centre National du Livre, l’association de la Turmelière vous convie au château pour un atelier lecture.

Les pieds dans l’herbe et à l’ombre d’un parasol, venez écouter quelques histoires et mettez en scène et en mots l’album « La Vague ».

Pour finir, découvrez une sélection d’albums jeunesse.

Animation lecture au Château de la Turmelière

En partenariat avec le Centre National du Livre, l’association de la Turmelière vous convie au château pour un atelier lecture.

Les pieds dans l’herbe et à l’ombre d’un parasol, venez écouter quelques histoires et mettez en scène et en mots l’album « La Vague ».

Pour finir, découvrez une sélection d’albums jeunesse.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par