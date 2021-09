Agen Jardin Jayan Agen, Lot-et-Garonne Animation d’un stand au vide grenier Jardin Jayan Agen Catégories d’évènement: Agen

Jardin Jayan, le dimanche 5 septembre à 09:00

Nous serons au vide grenier au Jardin Jayan à Agen pour vous renseigner sur l’actualité européenne mais aussi sur les différentes activités proposées par la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne, notamment sur nos événements et le lancement de notre nouvelle programmation de cours de langues 2021-2022.

Entrée libre, gratuit

