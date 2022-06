Animation du marché Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Animation du marché Airvault, 30 juillet 2022, Airvault. Animation du marché

Rue des Halles Airvault Deux-Sèvres

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-30 Airvault

Deux-Sèvres Pendant le marché hebdomadaire du samedi à Airvault, maquillage pour enfants. une animation proposée par le Relais Café. Pendant le marché hebdomadaire du samedi à Airvault, maquillage pour enfants. une animation proposée par le Relais Café. +33 5 46 64 70 13 Pendant le marché hebdomadaire du samedi à Airvault, maquillage pour enfants. une animation proposée par le Relais Café. OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Other Lieu Airvault Adresse Rue des Halles Airvault Deux-Sèvres Ville Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/

Animation du marché Airvault 2022-07-30 was last modified: by Animation du marché Airvault Airvault 30 juillet 2022 Rue des Halles Airvault Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres