Animation du marché

Animation du marché, 16 juillet 2022, . Animation du marché



2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 Pendant le marché hebdomadaire du samedi à Airvault, intervention du magicien Mehdi Ouazzani. une animation proposée par la commune. Pendant le marché hebdomadaire du samedi à Airvault, intervention du magicien Mehdi Ouazzani. une animation proposée par la commune. Pendant le marché hebdomadaire du samedi à Airvault, intervention du magicien Mehdi Ouazzani. une animation proposée par la commune. OTAVT dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville