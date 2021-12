Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Animation du jardin collectif Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Animation du jardin collectif Café des Granges, 5 février 2022, Saint-Jean. Animation du jardin collectif

Café des Granges, le samedi 5 février 2022 à 15:00

Info-débat autour du jardin au naturel : notion de permaculture, « lasagne »… Animé par l’association Nord Est Toulousain En Transition Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Café des Granges Saint-Jean