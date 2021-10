Levet Levet Cher, Levet Animation du Club ados Levet-Châteauneuf-Lignières Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Animation du Club ados Levet-Châteauneuf-Lignières Levet, 26 octobre 2021, Levet. Animation du Club ados Levet-Châteauneuf-Lignières 2021-10-26 14:00:00 – 2021-10-27 16:30:00

Levet Cher Levet Un repas est à prévoir pour la pause déjeuner.

Des navettes depuis Châteauneuf-sur-Cher sont possibles. L’inscription est obligatoire auprès des services de la communauté de communes ABC. Le club ados de la communauté de communes ABC et l’espace de vie sociale de Levet proposent aux jeunes entre 11 et 17 ans, 4 journées à partager autour de jeux de société, jeux ludiques et sportifs. La réservation est incontournable pour l’une ou plusieurs journées ! abc.enfance.jeunesse@orange.fr +33 2 48 60 42 38 https://www.comcomabc.fr/ Un repas est à prévoir pour la pause déjeuner.

Des navettes depuis Châteauneuf-sur-Cher sont possibles. L’inscription est obligatoire auprès des services de la communauté de communes ABC. pixabay dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Ville Levet lieuville 46.92539#2.40718