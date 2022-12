Animation du centre social Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

Animation du centre social Pithiviers, 26 décembre 2022, Pithiviers . Animation du centre social Place Camille Claudel Pithiviers Loiret

2022-12-26 10:00:00 – 2022-12-26 12:00:00 Pithiviers

Loiret Le centre social municipal Terre en couleurs organise de animations pendant les vacances scolaires.

Au programme : activités sportives en extérieur le matin et l’après-midi visite du MuMo, centre Pompidou.

Gratuit et sur inscription. Pithiviers

Lieu Pithiviers Adresse Place Camille Claudel

