Animation du cartoniste Stéphane Munoz pour l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz Nérac, 14 juillet 2022, Nérac.

Animation du cartoniste Stéphane Munoz pour l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz

Ancienne sous-préfecture, 2 Avenue du Maréchal Foch, Nérac, Lot-et-Garonne

2022-07-14 – 2022-08-01

Ancienne sous-préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch

Nérac

Lot-et-Garonne

Nérac

A l’occasion de l’exposition Jacques Dunyach et Stéphane Munoz, la présence de Stéphane Munoz sera régulière entre le 14 Juillet et le 1er Août à l’ancienne sous préfecture de Nérac.

Stéphane Munoz réalisera des démonstrations et des créations sur place.

L’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 19h et du samedi au dimanche de 10h à 19h.

+33 6 76 33 10 51

Ancienne sous-préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch Nérac

