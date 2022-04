Animation : Drôles de machines- CIP EDF Flamanville Flamanville Catégories d’évènement: Flamanville

Flamanville Manche Flamanville Une turbine, un alternateur, à quoi servent ces drôles de machines ?

Devenez des experts en construisant un moteur homopolaire et un moulin à aubes.

visiteredf-flamanville@edf.fr +33 2 33 78 70 17

