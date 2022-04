Animation : Drôles de machines- CIP EDF

2022-08-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-16 16:00:00 16:00:00 Une turbine, un alternateur, à quoi servent ces drôles de machines ?

Devenez des experts en construisant un moteur homopolaire et un moulin à aubes.

Sur réservation.

