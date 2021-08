Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Animation Don du Sang avec l’ADSB Hendaye Béhobie Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Animation Don du Sang avec l'ADSB Hendaye Béhobie 2021-09-01 09:00:00 – 2021-09-01 12:00:00 Place de la République Marché
Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Lieu Hendaye Adresse Place de la République Marché Ville Hendaye lieuville 43.35824#-1.77488