Animation DJ LA BREIZHCOTEQUE Casino Partouche Plouescat, samedi 27 avril 2024.

Animation DJ LA BREIZHCOTEQUE Casino Partouche Plouescat Finistère

Un univers éclectique préparé par son DJ expérimenté pour une soirée détendue et invitant à la danse et à en profiter ! *Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 22:00:00

fin : 2024-04-27

Casino Partouche 100 rue de Brest

Plouescat 29430 Finistère Bretagne ebihan@partouche.com

L’événement Animation DJ LA BREIZHCOTEQUE Plouescat a été mis à jour le 2024-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX