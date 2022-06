Animation distillation d’huile essentielle Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: 13520

Les Baux-de-Provence

Animation distillation d’huile essentielle Les Baux-de-Provence, 23 juillet 2022, Les Baux-de-Provence. Animation distillation d’huile essentielle Moulin Castelas Mas de l’Olivier Les Baux-de-Provence

2022-07-23 – 2022-07-24 Moulin Castelas Mas de l’Olivier

Les Baux-de-Provence 13520 Durant l’été, découvrez autour de l’alambic en fonctionnement tous les secrets de l’extraction de l’huile essentielle produit sur la Vallée des Baux avec Gaël, producteur-distillateur d’un Mas en Provence. Découvrez autour de l’alambic en fonctionnement tous les secrets de l’extraction de l’huile essentielle. info@castelas.com +33 4 90 54 50 86 http://www.castelas.com/ Durant l’été, découvrez autour de l’alambic en fonctionnement tous les secrets de l’extraction de l’huile essentielle produit sur la Vallée des Baux avec Gaël, producteur-distillateur d’un Mas en Provence. Moulin Castelas Mas de l’Olivier Les Baux-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-29 par

Détails Catégories d’évènement: 13520, Les Baux-de-Provence Autres Lieu Les Baux-de-Provence Adresse Moulin Castelas Mas de l'Olivier Ville Les Baux-de-Provence lieuville Moulin Castelas Mas de l'Olivier Les Baux-de-Provence Departement 13520

Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-baux-de-provence/

Animation distillation d’huile essentielle Les Baux-de-Provence 2022-07-23 was last modified: by Animation distillation d’huile essentielle Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 23 juillet 2022 13520 Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence 13520