Médiathèque municipale de Salles, le samedi 23 janvier à 16:00

Il y a quelques semaines le monde de la lecture publique, déjà bien impacté par cette crise sanitaire, découvrait médusé que La Nuit de la lecture devenait **Les Nuits de la lecture.** Aux sombres heures qui nous attendent, est venu le temps d’une réponse implacable, définitive, décalée et burlesque : NUIT d’ENCRE la série. Une fiction au cœur du réel. Le crépuscule s’installe. Bibliothèques et librairies ferment. Dans la pénombre, deux vaillants compagnons de fiction, s’apprêtent à passer à l’action. Dans l’obscurité sombre et lugubre de ces temps funestes, ils sortent de l’ombre et percent le mystère de ce que personne ne voit : la nuit de la lecture a déjà commencé… Un spectacle prenant la forme d’une série théâtrale. Embarquez pour une mission ludique, nocturne, burlesque, littéraire, interactive et connectée autour du livre. Un spectacle prenant la forme d’une série théâtrale. Médiathèque municipale de Salles 21 allée Felix Arnaudin 33770 Salles Salles Gironde

