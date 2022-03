Animation didactique organisée par un fauconnier bourguignon Square Émile Lechten, 5 juin 2022, Belfort.

Square Émile Lechten, le dimanche 5 juin à 14:00

L’intervenant aura pour objectif de présenter, sur plusieurs heures, son activité à l’aide de ses falconidés. Cette intervention permettra d’enseigner au public, une méthode de lutte raisonnée et de régulation contre les espèces ornithologiques jugées nuisibles, sévissant dans la collectivité. Différents sujets traitant de l’écologie fondamentale pourront être abordés, tel que le fonctionnement des écosystèmes ainsi que leur équilibre fragile, notamment en milieu urbain. – L’intervenant présentera dans un premier temps l’ensemble des espèces avec lesquelles ils collaborent durant son activité. Nous pourrions y voir dans ce temps de présentation, une initiation à l’ornithologie où le public pourra s’approcher d’espèces domestiquées, difficilement perceptible aujourd’hui à l’état naturel. – Dans un deuxième temps, la présentation de l’activité d’effarouchement, encore méconnu pour bon nombre d’individu. Moment d’échange entre l’intervenant et son public, cette étape aspire à faire évoluer les mentalités sur son application. Activité parfois décrié, l’intervenant bénéficiera de cette manifestation pour communiquer sur son mode de fonctionnement et répondre aux éventuelles interrogations et contre-vérités qui caractérisent la profession. – Pour conclure, un temps de démonstration, où l’éducateur mettra en application l’activité d’effarouchement par l’intermédiaire d’un temps de vol pour ses compères. Il s’agira de mettre en pratique les différentes techniques propres à l’activité d’éffaroucheur, davantage basé sur la peur qui sur la prédation inter-espèce. **A noter** : Il est programmé de répéter cette opération une fois par heure soit 3 fois entre 14h00 et 17h00 en vue de renouveler et de fluidifier l’affluence du public.

Entrée libre

Venez découvrir un fauconnier passionné !

Square Émile Lechten Avenue Jean Jaurès-Rue de Mulhouse 90000 Belfort Belfort Territoire de Belfort



2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00