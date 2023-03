Animation : Dictée sur la thématique de l’orgue Quai de Médine Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre EUR Orgues en Nièvre vous donne rendez-vous samedi 18 mars à 14h30 pour participer à la dictée sur le thème de l’orgue, à l’Hôtel Mercure Pont de Loire, Quai de Médine à NEVERS.

Un moment convivial autour d’une boisson chaude et quelques douceurs conclura cet après-midi.

Pour vous inscrire vous pouvez, en précisant votre nom et le nombre de participants :

– laisser un message sur le répondeur du 03 86 61 17 78

– envoyer un mail à amis.orgues.nevers@gmail.com

