ANIMATION DÉTECTIVE DE LOIRE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire, samedi 13 juillet 2024.

ANIMATION DÉTECTIVE DE LOIRE À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Bienvenue à Cap Loire pour une enquête palpitante au coeur de ce parc de découverte qui vous plongera dnas l’univers des mariniers de Loire à Montjean-sur-Loire dans le Maine et Loire.

Hop ! On passe en mode enquête et on se transforme en détective ! Prenez le dossier en main et décodez chaque indice laissé dans le parc pour tenter de comprendre comment et pourquoi Édith, marinière intrépide a-t-elle disparu ? Activez vos méninges et faites preuve de logique pour accomplir votre mission de détective !

Ce parc de découverte vous plonge dans l’univers du plus long fleuve de France. Vivez la vie d’un marinier en explorant CAP LOIRE, son musée interactif, son grand parc arboré et ses bateaux dont le Cap Vert, classé Monument Historique. Une véritable immersion ligérienne

Places limitées. Sur réservation.

Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 6 ans.

Durée 1h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 16:00:00

fin : 2024-07-13 17:00:00

Cap Loire 20 rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

