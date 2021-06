ANIMATION DÉSIR DE NATURE Vandœuvre-lès-Nancy, 6 juin 2021-6 juin 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

ANIMATION DÉSIR DE NATURE 2021-06-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-06 18:00:00 18:00:00 Parc du Charmois 2 Avenue du Charmois

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

0 EUR

Désir de Nature, rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’environnement et du bien-être, aura lieu de 10h à 18h dans le magnifique domaine du Charmois.

Cette manifestation populaire, festive et artistique veut accompagner le citadin à renouer des liens avec son milieu naturel, des liens heureux et sensibles, c’est pourquoi a été choisi le mot « Désir ».

Les solutions les mieux adaptées et les plus écologiques sont issues de la créativité, des questionnements et de la liberté des expressions. Ce constat induit le développement d’engagements citoyens. « Désir de Nature » se veut un carrefour où se croisent tous ceux qui s’engagent pour l’environnement, un lieu de rencontre et de partage entre passionnés et militants.

+33 3 83 51 80 00 https://www.vandoeuvre.fr/agenda/desir-de-nature-4261

