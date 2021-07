Thionville Musée de la Tour aux Puces Moselle, Thionville Animation d’escrime artistique Musée de la Tour aux Puces Thionville Catégories d’évènement: Moselle

### Assistez à des saynètes d’escrime artistique et à la présentation de la discipline. Pour l’occasion, la Tour aux Puces propose une animation inédite dimanche 19 septembre : des saynètes d’escrime artistique (cours du château), ainsi que des animations autour de la discipline. La troupe messine Quinte Septime conjugue leur passion pour l’Histoire, le théâtre et l’escrime ancienne, par le biais de ce sport encore peu connu qu’est l’escrime de spectacle. Elle s’attache ainsi à faire revivre la période des XVIIe et XVIIIe siècles au travers de saynètes de duel d’escrime artistique en costumes d’époque, évoquant un duel des Trois Mousquetaires, une longue tirade de Cyrano de Bergerac, ou même illustrant un passage de notre Histoire.

Gratuit. Entrée libre.

