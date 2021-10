Fourchambault Fourchambault Fourchambault, Nièvre Animation : Des vidéos comme des pros Fourchambault Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Fourchambault Nièvre Rendez vous à la Médiathèque de FOURCHAMBAULT pour participer à l’animation “Des vidéos comme des pros” de 10h à 12h le 27 novembre et le 4 décembre.

Production de courtes capsules vidéos grâce à des outils numériques accessibles à tous.

Animation gratuite, sur réservation.

