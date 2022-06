Animation : Des oiseaux au top ?

Animation : Des oiseaux au top ?, 23 juillet 2022



2022-07-23 – 2022-07-23 14h Christian Dronneau, ornithologue présente en salle et sur le terrain certaines espèces en souffrance aujourd'hui dans le massif des Vosges (le grand tétras, la gélinotte…) et d'autres qui (re)colonisent la montagne vosgienne (le grand-duc, le milan royal, le pic noir, les passereaux des prairies). N'oubliez pas de vous inscrire, de vous équiper de bonnes chaussures de marche, vêtements chauds et imperméables, sans oublier les protections contre le soleil…

