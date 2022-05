ANIMATION : DES HISTOIRES À CAP LOIRE- ATELIER TOUT-PETITS, 19 juillet 2022, .

ANIMATION : DES HISTOIRES À CAP LOIRE- ATELIER TOUT-PETITS

2022-07-19 – 2022-07-19

3 EUR Prenez place dans le jardin… sous les arbres et à travers des histoires ludiques et rigolotes les tout-petits plongeront dans leur univers préféré : l’imaginaire ! Ce rendez-vous lecture destiné aux plus jeunes leur permettra de passer un véritable moment d’émotion.

Atelier adapté aux enfants de 1 à 3 ans.

Durée 30min

#Bulle

De petites histoires dans le jardin pour le bonheur des tout petits !

Prenez place dans le jardin… sous les arbres et à travers des histoires ludiques et rigolotes les tout-petits plongeront dans leur univers préféré : l’imaginaire ! Ce rendez-vous lecture destiné aux plus jeunes leur permettra de passer un véritable moment d’émotion.

Atelier adapté aux enfants de 1 à 3 ans.

Durée 30min

#Bulle

dernière mise à jour : 2022-01-27 par