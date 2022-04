Animation : Des fossiles à la lampe de poche ! Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

Nuit des musées

Animation : Des fossiles à la lampe de poche ! Musée de Lodève, 14 mai 2022 20:30, Lodève. Nuit des musées Animation : Des fossiles à la lampe de poche ! Musée de Lodève Samedi 14 mai, 19h30, 20h30 Gratuit

Partez en exploration

Profitez de la nuit des musées pour rencontrer Stéphane Fouché en charge des collections de paléontologie. Il vous dira tout sur l’observation des fossiles : comment utiliser la lumière, capter les détails, comprendre les traces du passé. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ http://www.lodeve.com Free Saturday 14 May, 19:30, 20:30 Aprovecha la noche de los museos para conocer a Stéphane Fouché, a cargo de las colecciones de paleontología. Les dirá todo sobre la observación de fósiles: cómo utilizar la luz, captar los detalles, comprender las huellas del pasado.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Gratis Sábado 14 mayo, 19:30, 20:30 Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie 34700 Lodève Occitanie

