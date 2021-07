Lodève Musée de Lodève Hérault, Lodève Animation « Des fossiles à la lampe de poche » Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Animation « Des fossiles à la lampe de poche »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Profitez des Journées européennes du patrimoine pour rencontrer Stéphane Fouché en charge du parcours Traces du vivant. Il vous dira tout sur l’observation des fossiles : comment utiliser la lumière, capter les détails, comprendre les traces du passé.** _Réservation obligatoire auprès du Musée de Lodève._

Sur réservation obligatoire auprès du Musée de Lodève

Musée de Lodève Square Georges Auric, 34700, Lodève

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

