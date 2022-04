Animation des ATP au marché fermier Fourques-sur-Garonne, 1 mai 2022, Fourques-sur-Garonne.

Animation des ATP au marché fermier Fourques-sur-Garonne

2022-05-01 11:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Fourques-sur-Garonne 47200 Fourques-sur-Garonne

L’association “les Amis de Fourques” vous invite à partager un moment convivial pour fêter le premier mai.

Rendez-vous au marché bio du dimanche matin pour faire vos achats et manger sur place. Possibilité d’abri sous les préaux ou en salle en cas de mauvais temps.

Les ATP proposeront des jeux pour les enfants et adultes (échasses, chamboule tout, quilles de 6, palets…)

Animation musicales musique de Gascogne à l’apéritif et initiation aux danses l’après-midi.

L’association “les Amis de Fourques” vous invite à partager un moment convivial pour fêter le premier mai. Les ATP proposeront des jeux pour les enfants et adultes (échasses, chamboule tout, quilles de 6, palets…) Animation musicales musique de Gascogne à l’apéritif et initiation aux danses.

L’association “les Amis de Fourques” vous invite à partager un moment convivial pour fêter le premier mai.

Rendez-vous au marché bio du dimanche matin pour faire vos achats et manger sur place. Possibilité d’abri sous les préaux ou en salle en cas de mauvais temps.

Les ATP proposeront des jeux pour les enfants et adultes (échasses, chamboule tout, quilles de 6, palets…)

Animation musicales musique de Gascogne à l’apéritif et initiation aux danses l’après-midi.

ATP Marmande

Fourques-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-04-07 par