ANIMATION DEPARTEMENTALE CARAVANES-MOSELLE TERRE DE JEUX Sarrebourg, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sarrebourg. ANIMATION DEPARTEMENTALE CARAVANES-MOSELLE TERRE DE JEUX 2021-07-23 13:30:00 – 2021-07-23 18:00:00

Sarrebourg Moselle A l’initiative du Département de la Moselle, Caravanes Moselle Terre de Jeux sera présent à la zone de loisirs de Sarrebourg pour vous proposer du canoë kayak et des activités multisports. Animations gratuites. +33 3 87 37 57 57 Département de la Moselle dernière mise à jour : 2021-07-15 par

lieuville 48.72772#7.03758