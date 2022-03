Animation/démonstration : “Un jardin zéro déchets grâce à la permaculture” – Samedi 19 mars Flourens Flourens Catégories d’évènement: Flourens

Animation/démonstration : “Un jardin zéro déchets grâce à la permaculture” – Samedi 19 mars Flourens, 19 mars 2022, Flourens. Animation/démonstration : “Un jardin zéro déchets grâce à la permaculture” – Samedi 19 mars

Flourens, le samedi 19 mars à 14:00

Cette animation-démonstration a pour objectif de donner les moyens afin de réduire significativement les déchets verts en apprenant comment les utiliser autrement grâce aux apports des principes de permaculture.

Organisé par l’association les Jardins du Lac Flourens Flourens Flourens Haute-Garonne

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T15:30:00

