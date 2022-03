Animation dégustation en Magasin Domaine des Trottières Bellevigne-en-Layon Catégories d’évènement: Bellevigne-en-Layon

Maine-et-Loire

Animation dégustation en Magasin Domaine des Trottières, 17 juin 2022, Bellevigne-en-Layon. Animation dégustation en Magasin

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à Domaine des Trottières

Animation dégustation des vins du Domaine des Trottières Vigneron local, Vigneron indépendant, Terra Vitis et HVE Vigneron de l’année du Guide hachette 2021 possibilité d’apporter du mobilier de présentation – Barriques – Bar de dégustation Magasin U en Maine et Loire

Accès libre

Domaine des Trottières 49380 Bellevigne-en-Layon Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T20:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:30:00

