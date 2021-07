Die Die Die, Drôme Animation-dégustation autour des « Rosés de l’été » Die Die

Animation-dégustation autour des « Rosés de l’été » Die, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Die. Animation-dégustation autour des « Rosés de l’été » 2021-07-04 – 2021-07-04 Jaillance 355 Avenue de la Clairette

Die Drôme Tout au long de la journée, tous les vins seront proposés à la dégustation avec, entre autres, les Châtillon-en-Diois rosés. +33 4 75 22 30 15 http://www.jaillance.com/ dernière mise à jour : 2021-03-23 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Die Adresse Jaillance 355 Avenue de la Clairette Ville Die