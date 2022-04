Animation découverte: “Sur les traces des Animaux” à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 24 février 2022, Braud-et-Saint-Louis.

Animation découverte: “Sur les traces des Animaux” à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-02-24 – 2022-02-24 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde Braud-et-Saint-Louis

EUR 8 L’Ichnologie ça vous parle ? Non ?

Et si on vous disait que c’est la reconnaissance des traces et empreintes laissées par les animaux ?

Guidés par notre animateur nature, apprenez à reconnaître les poils, quenottes et autres indices laissés par les habitants qui peuplent le marais.

Ainsi, les occupants de Terres d’Oiseaux n’auront plus de secrets pour vous !

+33 5 57 32 88 80

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

