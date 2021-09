Talence Château du parc Peixotto Gironde, Talence Animation découverte « Les Démélis-Mélos de l’art » Château du parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Château du parc Peixotto, le dimanche 19 septembre à 16:00 Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Durée : 1h30. Enfants de 7 à 12 ans.

Participez à l’animation découverte « Les Démélis-Mélos de l’art », avec notamment « L’eau, source d’inspiration artistique » par Sandrine Duclos, historienne de l’art. Château du parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

