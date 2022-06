ANIMATION « DECOUVERTE FAUNE / FLORE » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE, 6 juillet 2022, .

2022-07-06 – 2022-07-06

0 0 EUR Insectes, poissons, oiseaux et végétaux se côtoient au bord de l’étang. Partons découvrir la faune et la flore de Montayer au travers d’activités ludiques et d’une ballade au bord de l’eau.

Cette activité est ouverte à tous, réalisable dès 11 ans et jusqu’à 77 ans. Les enfants sont sous la surveillance des parents.

Pour cette animation, la jauge est fixée à 15 participants maximum. Dépêchez-vous de réserver !

Rendez-vous pour une animation « Découverte Faune et Flore » à la Maison Pêche Nature.

