ANIMATION – DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENT Lacoste, 27 juin 2021-27 juin 2021, Lacoste.

ANIMATION – DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENT 2021-06-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-27 12:30:00 12:30:00

Lacoste 34800 Lacoste

De 9h30 à 12h30, au Lac du Salagou – Mas Audran – Lacoste, il était une fois un pays fantastique ! Une balade naturaliste autour du lac du Salagou. Une découverte de paysages multicolores et multiformes façonnés par l’homme et la nature et, dotés d’une grande diversité biologique !

Cette sortie vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec MILLEFEUILLES, dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault. Prévoir de l’eau.

Entrée libre.

Une balade naturaliste autour du lac du Salagou.

millefeuilles.asso@gmail.com +33 6 82 97 33 85

Une balade naturaliste autour du lac du Salagou.

De 9h30 à 12h30, au Lac du Salagou – Mas Audran – Lacoste, il était une fois un pays fantastique ! Une balade naturaliste autour du lac du Salagou. Une découverte de paysages multicolores et multiformes façonnés par l’homme et la nature et, dotés d’une grande diversité biologique !

Cette sortie vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec MILLEFEUILLES, dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault. Prévoir de l’eau.

Entrée libre.

dernière mise à jour : 2021-06-10 par