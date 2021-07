ANIMATION / DECOUVERTE ENVIRONNEMENT : ESCALADE EN CHENE MAJEUR – Copie Lunel-Viel, 22 août 2021-22 août 2021, Lunel-Viel.

ANIMATION / DECOUVERTE ENVIRONNEMENT : ESCALADE EN CHENE MAJEUR – Copie 2021-08-22 – 2021-08-22

Lunel-Viel Hérault Lunel-Viel

ANIMATION / DECOUVERTE ENVIRONNEMENT : ESCALADE EN CHENE MAJEUR

Dimanche 22 août de 14h à 17h à LUNEL-VIEL – Parc de l’Orangerie

Gratuit – sans inscription – à partir de 6 ans

Escalade en Chêne majeur, c’est la découverte de la grimpe d’arbres, une activité sportive d’éducation à la nature. On profite du panorama du parc de l’Orangerie tout en écoutant les notes qui s’envolent.

Cette sortie vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec Voyage au bout de la cime, dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault.

Découvrez le domaine de Restinclières – Prades -le-Lez :

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Escalade en Chêne majeur, c’est la découverte de la grimpe d’arbres, une activité sportive d’éducation à la nature. On profite du panorama du parc de l’Orangerie tout en écoutant les notes qui s’envolent.

voyagecime@gmail.com +33 6 09 33 13 25

Voyage au bout de la cime

dernière mise à jour : 2021-05-27 par