Musée du Jouet, le mercredi 16 février à 14:30

// Accessibles (sans réservation) depuis la salle d’activités (au 1er étage), à n’importe quel moment de l’après-midi en fonction des places disponibles

Gratuit et compris dans le prix d’entrée

La compagnie Mademoiselle Sauvage viendra au musée afin de proposer une découverte du théâtre d’objets et de sa pratique au cœur même du musée, par le biais d’improvisation de scénettes. Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

