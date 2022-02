Animation découverte du théâtre d’objet 40 Rue Vauban,68000 Colmar,France

Animation découverte du théâtre d’objet 40 Rue Vauban,68000 Colmar,France, 16 février 2022, . Animation découverte du théâtre d’objet

40 Rue Vauban, 68000 Colmar, France, le mercredi 16 février à 14:30 La compagnie Mademoiselle Sauvage viendra au Musée du Jouet afin de proposer une découverte du théâtre d’objets et de sa pratique au cœur même du m 40 Rue Vauban,68000 Colmar,France 40 Rue Vauban, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T17:30:00

Détails Autres Lieu 40 Rue Vauban,68000 Colmar,France Adresse 40 Rue Vauban, 68000 Colmar, France lieuville 40 Rue Vauban,68000 Colmar,France

40 Rue Vauban,68000 Colmar,France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//