Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Animation découverte du port de Lannion pour enfants Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Animation découverte du port de Lannion pour enfants Lannion, 18 septembre 2021, Lannion. Animation découverte du port de Lannion pour enfants 2021-09-18 – 2021-09-18 Espace Sainte-Anne 2 rue de Kerampont

Lannion Côtes d’Armor Le port de Lannion : de l’archéologue à l’historien.

Activité de découverte des activités anciennes du port pour les enfants de 8 à 12 ans arssat@wanadoo.fr Le port de Lannion : de l’archéologue à l’historien.

Activité de découverte des activités anciennes du port pour les enfants de 8 à 12 ans dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Espace Sainte-Anne 2 rue de Kerampont Ville Lannion lieuville 48.73026#-3.46091