Animation : Découverte du casque de réalité virtuelle

Nièvre

11 février 2023
Avenue Jean Jaurès Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault

2023-02-11 – 2023-02-11

Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès

Fourchambault

Nièvre EUR Avec Maëvane, découvrez la réalité virtuelle de 10h à 12h et de 14h30 à 16h à la Médiathèque de FOURCHAMBAULT. Session de 20 à 30 min.

Animation gratuite. Public à partir de 12 ans.

Sur inscription au 03.86.60.87.89 mediatheque.fourchambault@orange.fr +33 3 86 60 87 89 https://www.ville-fourchambault.fr/vos-loisirs/mediatheque/ Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès Fourchambault

