Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg ANIMATION : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

ANIMATION : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Sarrebourg, 25 septembre 2021, Sarrebourg. ANIMATION : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 2021-09-25 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-25 19:00:00 19:00:00 Rendez-vous parking de CinéSar 18 rue de la Division Leclerc

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes A nos pieds, devant nos yeux… Qui êtes-vous ? Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles, samedi 25 septembre 2021, à 16h00, au départ du parking de CinéSar (Sarrebourg). En clôture de la marche, une dégustation sauvage aux halles du marché sera proposée par le traiteur Philippe Reinhardt. Sur inscription au 06 01 79 69 31 – maisonduclement@gmail.com maisonduclement@gmail.com +33 6 01 79 69 31 Libre de droits – Victor Serban pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-09-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Rendez-vous parking de CinéSar 18 rue de la Division Leclerc Ville Sarrebourg lieuville 48.73377#7.06051